Dünyanın en küçük uçan robotu! Çapı 1 santimetreden küçük...

California Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nden mühendisler, 1 santimetreden küçük boyutlara sahip, kablosuz kontrol edilebilen ve hedefe yönlendirilebilen dünyanın en küçük uçan robotunu geliştirdi.

California Üniversitesi Berkeley Makine Mühendisliği Bölümü'nden Profesör Liwei Lin'in öncülüğünde geliştirilen robot, harici bir manyetik alanın etkisiyle mıknatıslarının itilip çekilmesi sayesinde dönerek havalanıyor. Bu hareketle oluşan kaldırma kuvveti, robotun yerden yükselmesini sağlıyor. Uçuş rotası ise manyetik alanın gücünün hassas bir şekilde ayarlanmasıyla kontrol edilebiliyor. Tıpkı bir yaban arısı gibi çiçekten çiçeğe konarak nektar toplayabiliyor, havada asılı kalabiliyor, yön değiştirebiliyor ve küçük hedefleri yüksek doğrulukla vurabiliyor. Robotun uçuş sistemi, geleneksel piller yerine dışarıdan uygulanan manyetik alanlarla çalıştığı için tamamen kablosuz ve oldukça hafif. Ancak şu an için yalnızca pasif uçuş yeteneğine sahip yani uçaklar veya gelişmiş dronlar gibi kendi konumunu ya da yönünü belirleyebilen sensörleri bulunmuyor. Bu nedenle uçuşu hassas şekilde kontrol edilebilse de örneğin, ani bir rüzgar gibi çevresel değişiklikler robotun rotasından sapmasına yol açabiliyor.

Çalışmanın ortak yazarı ve Liwei Lin laboratuvarında lisansüstü öğrencisi olan Wei Yue konuyla ilgili, "Gelecekte, robotun tutumunu ve pozisyonunu gerçek zamanlı olarak değiştirmemize olanak tanıyacak aktif kontrolü eklemeyi deneyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bu teknolojinin gelecekte özellikle tarımda tozlaşma, hassas gözlem ve keşif görevleri gibi alanlarda potansiyel taşıdığı kaydedildi.