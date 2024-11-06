Dünyanın en pahalı bitkisinde hasat erken başladı

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyünde safran hasadına başlandı. Hasadın Aralık ayının 7’sine kadar sürdüğünü belirten Ali Rıza Çalışkan: “2019 yılında beri safran yetiştiriyoruz. Çiçekler bu yıl erken açtı” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretimi geliştirme projeleri çerçevesinde Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Yarımca köyünde İl Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Taşkesen'in de katılımıyla çiftçi Ali Rıza Çalışkan'a ait bahçede safran bitkisi hasadı gerçekleştirildi.

Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyünde "Safran Bitkisi Tarla Günü" etkinliği düzenlendi. 5 yıl önce küçük alanda deneme üretimiyle safran bitkisi yetiştirmeye başlayan Çalışkan'ın bahçesinde bu yıl bir dönümde safran hasadına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Taşkesen, Kovancılar İlçe Ziraat Odası Başkanı İzzet Demiral, Elazığ İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, STK temsilcileri ile Çalışkan ailesi katıldı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan safran üreticisi Ali Rıza Çalışkan, "2019'dan beri safran yetiştiriyoruz. Elazığ'a ilk safranı getiren ve yetiştiren bizleriz. Ektikten dört yıl sonra soğan satmaya başladık. Şuan verim güzel. Safran çiçek açmış bu yıl tekrar hasat dönemi yaptık. Tarım ve Orman il ve ilçe müdürleri ile şube müdürleri geldi. Bu şekilde etkinliğimizi sonlandırdık. Şu anda da ailecek çiçekleri toplamaya başladık. Çiçekler bu yıl erken açtı. Ekimin 15'inde başladı, aralık ayının 7'sine kadar çiçek açma ihtimali mevcuttur. Her gün sabahları kalkıp çiçek topluyoruz" dedi.