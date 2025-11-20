Cushman & Wakefield’ın “Dünya Geneli Ana Caddeler 2025” raporu, küresel perakende pazarlarında kiraların genel olarak yükseldiğini gösterdi.

Rapora göre dünya genelinde ana cadde kiraları ortalama yüzde 4,2 artış kaydetti ve pazarların yüzde 58’inde kira artışı yaşandı.

İşte dünyanın en pahalı alışveriş caddeleri…

• Kohlmarkt – Viyana / Avusturya: 5.520 €/m²

• Myeongdong – Seul / Güney Kore: 5.997 €/m²

• Pitt Street Mall – Sidney / Avustralya: 7.292 €/m²

• Bahnhofstrasse – Zürih / İsviçre: 9.644 €/m²

• Ginza – Tokyo / Japonya: 11.538 €/m²

• Şanzelize – Paris / Fransa: 12.519 €/m²

• Tsim Sha Tsui – Hong Kong: 13.907 €/m²

• Upper 5th Avenue – New York / ABD: 18.359 €/m²

• Via Montenapoleone – Milano / İtalya: 20.000 €/m²

• New Bond Street – Londra / İngiltere: 20.482 €/m²

Türkiye’den listeye yalnızca İstanbul’un İstiklal Caddesi girebildi.

Ülkemizin en çok ziyaret edilen perakende merkezlerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde yıllık metrekare kirası 2.251 euro olarak ölçüldü ve bu rakam caddeyi dünyanın en pahalı 22. caddesi konumuna taşıdı.