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Dünyanın en pahalı internet sitesi hangisi? İşte o sitelerin listesi

Dünya’nın en pahalı alan adının 30 milyon dolarlık olduğu ortaya çıktı. İşte o alan adı ve aylık ziyaretçi sayısı...

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 13:26
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Dünyanın en pahalı internet sitesi hangisidir

Dünyanın en pahalı internet sitesi hangisi? İşte o sitelerin listesi
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Bir internet alanına sahip olmak için yıllık 10 - 20 dolar arasında bir maliyete sahip olmak gerekmektedir. Ama bazen öyle alan adları ile karşılaştırılıyor ki, bu miktar bir domain denizinin içerisinde birkaç damladan farklı olmadığı için ifade edildi.

Büyük web hosting şirketi Hostinger, tarihin en pahalı 7 domain adına baktığı bir araştırma yayınladı ve bu araştırmada görüldüğü üzere en pahalısı, 2019 yılında 30 milyon dolara mal oldu.

DÜNYA'NIN EN PAHALI WEB SİTELERİ HANGİLERİ

Voice.com, MicroStrategy analitik ve yazılım kuruluşundan bir teknoloji takipçisi, sanatçı ve küratör ekibi tarafından satın alınmıştı. Ancak Hostinger'in verilerine bakıldığında aylık 88,8 bin trafiğe sahip alan adı, satın alan ekip için pek karlı olmamış gibi göründü.

En pahalı yedi internet sitesinin toplam maliyeti yaklaşık 109 milyon dolar civarında ve aralarında 360.com, NFTs.com, Sex.com, Fund.com, Hotels.com ve Tesla.com yer alıyor.

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