Dünyanın en pahalı maçına 18 yaşındaki çocuk damga vurdu: Kara Kediler döndü

Championship play-off finalinde normal sezonu 3. sırada bitiren Sheffield United ile 4. sırada bitiren Sunderland karşı karşıya geldi.

Wembley'de oynanan mücadelede Sheffield United, 25'te Campbell ile öne geçti. İlk yarı 1-0 bitti. Sunderland 76. dakikada Mayenda ile dengeyi sağladı. Maçın sonucunu belirleyen golse Sunderland'in 18 yaşındaki oyuncusu Denis Watson'dan 90+5'te geldi. Kırmızı-beyazlılar böylelikle Leeds United ve Burnley'nin ardından bu sezon Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

SUNDERLAND 8 SEZON SONRA PREMİER LİG'DE

2016–17 sezonunda Premier Lig'e veda eden Sunderland, League 1'e kadar düşmüştü. Yeniden yapılanan 'Kara Kediler' 2022–23'te yeniden Championship'e yükseldi. Sunderland bu süreçte bir kez Premier Lig'e çıkmak için play-off oynamıştı.

DÜNYANIN EN PAHALI MAÇI

Premier Lig, dünyanın en pahalı futbol organizasyonu olarak biliniyor. Bu ligde oynayan takım 220 milyon sterlinin sahibi oluyor Bu yüzden Championship play-off finali, aynı zamanda dünyanın en pahalı futbol maçı olarak da adlandırılıyor. Sunderland bu maçı kazanarak Premier Lig'e yükselme parası olan 220 milyon sterlin'i kasasına koydu. Bu büyük finansal ödül yayın hakları gelirini, önümüzdeki sezon boyunca bilet satışlarında beklenen artışı, ticari anlaşmaları ve küme düşen takımlara verilen paraşüt ödemelerini içeriyor.