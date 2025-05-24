Dünyanın en pahalı maçına 18 yaşındaki çocuk damga vurdu: Kara Kediler döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en pahalı maçına 18 yaşındaki çocuk damga vurdu: Kara Kediler döndü

Premier Lig'i çıkarak 220 milyon sterlin değerinde bir kazanca sahip olacak üçüncü takımın belirleneceği maçta Sunderland, Sheffield United'ı 90+5'te bulduğu golle yendi. Kara Kediler olarak bilinen Sunderland'e galibiyeti getiren golü 18 yaşındaki Tommy Watson attı.

Championship play-off finalinde normal sezonu 3. sırada bitiren Sheffield United ile 4. sırada bitiren Sunderland karşı karşıya geldi.

Wembley'de oynanan mücadelede Sheffield United, 25'te Campbell ile öne geçti. İlk yarı 1-0 bitti. Sunderland 76. dakikada Mayenda ile dengeyi sağladı. Maçın sonucunu belirleyen golse Sunderland'in 18 yaşındaki oyuncusu Denis Watson'dan 90+5'te geldi. Kırmızı-beyazlılar böylelikle Leeds United ve Burnley'nin ardından bu sezon Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

SUNDERLAND 8 SEZON SONRA PREMİER LİG'DE

2016–17 sezonunda Premier Lig'e veda eden Sunderland, League 1'e kadar düşmüştü. Yeniden yapılanan 'Kara Kediler' 2022–23'te yeniden Championship'e yükseldi. Sunderland bu süreçte bir kez Premier Lig'e çıkmak için play-off oynamıştı.

DÜNYANIN EN PAHALI MAÇI

Premier Lig, dünyanın en pahalı futbol organizasyonu olarak biliniyor. Bu ligde oynayan takım 220 milyon sterlinin sahibi oluyor Bu yüzden Championship play-off finali, aynı zamanda dünyanın en pahalı futbol maçı olarak da adlandırılıyor. Sunderland bu maçı kazanarak Premier Lig'e yükselme parası olan 220 milyon sterlin'i kasasına koydu. Bu büyük finansal ödül yayın hakları gelirini, önümüzdeki sezon boyunca bilet satışlarında beklenen artışı, ticari anlaşmaları ve küme düşen takımlara verilen paraşüt ödemelerini içeriyor.

Son Haberler
Kontakt lenste yeni çağ: Görüş gücü artıyor
Kontakt lenste yeni çağ: Görüş gücü artıyor
CHP'den flaş İmamoğlu hamlesi! Harekete geçtiler
CHP'den flaş İmamoğlu hamlesi! Harekete geçtiler
Erdoğan’dan sürpriz çıkış! ‘Terörsüz Türkiye’ için geri sayım başladı!
Erdoğan’dan sürpriz çıkış! ‘Terörsüz Türkiye’ için geri sayım başladı!
Arda Turan kendisine gelen teklifleri açıkladı
Arda Turan kendisine gelen teklifleri açıkladı
Büyükçekmece’nin rakibi Türk Telekom oldu
Büyükçekmece’nin rakibi Türk Telekom oldu