Dünyanın en sağlıklı sebzesiymiş! Vücuttaki toksinleri atıp bağışıklığı güçlendiriyor… Kadınlara daha faydalı

Amerika Birleşik Devletleri'nde William Peterson Üniversitesi 41 meyve ve sebzeyi araştırdı. Yapılan araştırmanın sonucunda en sağlıklı sebze tere olarak açıklandı.

EN SAĞLIKLI SEBZE SEÇİLDİ

Yüksek demir içeriğine sahip olan tere, kanı ve bağırsakları temizleyici özelliğe sahip. Aynı zamanda tere idrar sökücü olarak da biliniyor.

Tere çayı ise hastalıklara yakalanma riskini azaltırken, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Boğaz ağrısına faydalı olan tere, aynı zamanda bir balgam sökücü.

İştah açıcı özelliği olan tere kabızlık için ise müshil görevi görüyor.

Saç dökülmeleri ve kırılgan tırnak yapıları gibi durumlara sahipseniz tere düzenli olarak tüketildiğinde bu sorunları en aza indiriyor.

KAN YAPICI ÖZELLİĞE SAHİP

Ayrıca tere kansızlığı dengeleyip, yüksek düzeyde demir içerdiği için kan yapıcı özelliği sahip.

Tere tohumu çiğnenerek tüketilirse öksürük, baş ağrısı, astım ve bronşit tedavilerinde kullanılabilir. Nefes açıcı özelliği sayesinde nefes daralma sorununa da iyi gelir.

KADINLAR İÇİN DAHA FAYDALI

İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde, kadınlar için daha faydalı. Kadın hastalıklarını düzenler. Ayrıca tere demir ve protein içeriği sayesinde emziren annelerin sütünü artırıyor.