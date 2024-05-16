Dünyanın en tehlikeli peyniri. Satış yapanlara 1 milyon 750 bin TL ceza verilecek

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Dünyanın en tehlikeli peyniri. Satış yapanlara 1 milyon 750 bin TL ceza verilecek
2009 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na "dünyanın en tehlikeli peyniri" olarak yazılan Casu Marzu peyniri İtalya’nın Sardunya Adası'nda yapılırken bu peyniri satmanın cezası belli oldu. Canlı larvaları içerisinde barındıran peyniri yiyenlerin ölmesine rağmen larvaların yiyenin ağzında ve bağırsağında yaşamaya devam ettiği aktarıldı.

İtalya’da bulunan Sardinya adasının geleneksel peyniri olarak tanımlan Casu Marzu, dünyanın en tartışmalı peynirlerinden biridir.

Casu marzu peynirin özelliği, içinde canlı larvalar barındırmasıdır ve bu da onu sıra dışı ve çoğu insan “iğrenç” kılmaktadır.

CASU MARZU PEYNİRİ NASIL ÜRETİLİR?

Casu Marzu'nun üretimi, normal bir peynirin aksine biraz farklıdır. Peynirin olgunlaşması için, içine koyulan Sardinian sineğinin larvalarının olması gerekir.

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Bu larvalar, peynirin içinde yaşayarak fermantasyonu hızlandırıp peynire özgün bir tat verir. Ancak, bu süreç sadece lezzetin artmasına değil, aynı zamanda sağlık risklerine de yol açabilir.

Sağlık uzmanları, Casu Marzu'nun tüketiminin potansiyel olarak ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtirken canlı larvaların tüketilmesi, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına yol açabilir. Ayrıca, larvaların ağızda zıplaması veya bağırsaklarda yaşamaya devam etmesi de olasıdır. Dolayısıyla sindirim sistemi sorunlarına neden olur.

SATIŞI VE TÜKETİMİ YASAK

Birçok ülkede, sağlık standartlarını karşılamadığı veya güvenli olmadığı gerekçesiyle Casu Marzu'nun satışı ve tüketimi yasaktır. Ancak, bu peynir hala bazı geleneksel Sardinyalılar arasında popülerdir ve yerel pazarlarda bulunabilir. Satışının tespit edilmesi durumunda ise satana 50 Euro ceza kesildiği belirtildi.

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