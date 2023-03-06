Dünyanın en ünlü şovu geri dönüyor

Victoria's Secret'ın her yıl merakla beklenen yılbaşı şovu yıllar sonra podyuma dönüyor. Dört yıllık aradan sonra Victoria’s Secret CFO’su Tim Johnson, Victoria’s Secret’ın yıllık defilesini geri getirmeyi planladıklarını söyledi.

Victoria's Secret Fashion Show'un 2023'te podyumlara dönüş haberini ilk olarak, şirketin cuma günkü 2022 dördüncü çeyrek kazanç açıklamasının ardından geldi. Markanın mali işler müdürü Timothy Johnson, "Moda şovumuzun bu yıl içinde gelecek olan yeni versiyonunu desteklemek için pazarlama harcamalarına yönelmeye devam edeceğiz" dedi.

İç çamaşırı markasının ikonik moda şovunun geçmişi, 1995’e dayanıyor. 2001’de televizyonda yıllarca CBS ve ABC’de yayınlandı. Şovun gücü giderek büyüdü. Televizyonda yayınlanan şovda, sadece melek kanatları takmış iç çamaşırlı modeller çıkmıyordu. Dünyaca ünlü şarkıcılar da şovda boy gösteriyordu.

2018'deki son gösteride Bebe Rexha, Halsey, Rita Ora, Kelsea Ballerini, Shawn Mendes gibi müzisyen konuklar performans sergiledi.

CEO Les Wexner 2019’da “Büyümek için gelişmeli ve değişmeliyiz. Bunu göz önünde bulundurarak, geleneksel Victoria’s Secret Fashion Show’u yeniden düşünmeye karar verdik” diyerek şovu iptal ettiklerini duyurmuştu.

Şirket, markanın tüm beden şeklindeki modelleri içermemesi nedeniyle eleştirilince 2019'da gösteriyi iptal etmiş ve Victoria's Secret melekleri şova veda etmişti.

Kaynak NTV Life