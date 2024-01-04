Dünyanın en uzak noktasına kadar yayılan virüs kutup ayılarını öldürdü

Alaska Çevre Koruma Departmanı, kutup ayısının 2021'de başlayan kuş gribi salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini The Guardian'a doğruladı.

Alaska eyaletinin veteriner hekimi Dr. Bob Gerlach, “Bu, kaydedilen ilk kutup ayısı olayı” diye açıkladı.

Gerlach, kutup ayısının virüslü kuş leşleri yemiş olabileceğini belirtti.

Kutup ayısı, virüsün Kuzey Amerika'daki en yeni türünün bulunmasından iki yıl sonra Alaska'nın kuzeyinde Utqiagvik yakınlarında ölü olarak bulundu.

Kutup ayıları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin soyu tehlike altındaki türler listesinde “savunmasız” durumda.

PENGUENLER TEHLİKEDE

Antarktika'da ise ilk H5N1 vakası 2023'ün ekim ayında Güney Georgia yakınlarındaki Kuş Adası'nda görüldü.

Su kuşlarındaki virüs başka hayvanlara da bulaştı. İki ay sonra yüzlerce fil foku ölü olarak bulundu.

Bilim insanları, çok bulaşıcı olan virüsün uzak penguen topluluklarına erişirse 'çağımızın en büyük ekolojik felaketlerinden birini' tetikleyebileceği konusunda uyardı.