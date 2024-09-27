Dünyanın en uzun lokumu yapıldı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Gastronomi Festivali'nde ilginç bir rekor denemesi yapıldı.

Düzenlenen etkinlikte, Afyonkarahisar Profesyonel Aşçılar Derneği Üyeleri ve lokum esnafının destekleri ile kentteki tarihi Uzun Çarşı'da kurulan lokum tezgahında 100'e yakın usta, dünyanın en uzun lokumunu yapmak için kolları sıvadı.

Yaklaşık 1 saat süren denemenin ardından Guinness Türkiye Hakemi Şeyma Subaşı Gemici, denemenin belirlenen standartlara uygun olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdiğini ve tescillendiğini açıkladı.