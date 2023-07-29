Dünyanın en yaşanabilir kentleri belli oldu. İstanbul bakın kaçıncı sırada

2. Melbourne, Avustralya
Avustralya'nın Melbourne ve Sydney kentleri bu yılda ilk 10'da yerlerini korudu ve üç ile dördüncü sıraya yerleşti.
Melbourne özellikle kültür ve çevre konularında yüksek skora sahip.
Carer Solutions'ın CEO'su Jane Morrell, "Melbourne'da müthiş bir mutfak çeşitliliği var, kültür sanat olayları, etkinlikler, gezilecek yerler sayısız. Ayrıca Formula 1 Grand Prix ve Avustralya Açık Tenis Turnuvası gibi uluslararası spor olaylarına da ev sahipliği yapıyor," diyor.
Morrell, kentte dolaşmanın rahat olduğunu, tramvayların bütün kente ulaşım sağladığını, dünyaca ünlü kumsalların ise kısa bir mesafede olduğunu belirtiyor.
Blogger Kimmie Conner da "Sydney gibi kentler ilk görüşte sizi büyülüyor, muhteşem manzaralar, sahil şeridi, tarihi binalar... Melbourne öyle değil. Ama burası bir kültür şehri. Burayı kazıdıkça keyfine varıyorsunuz," diye konuşuyor.