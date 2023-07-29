Dünyanın en yaşanabilir kentleri belli oldu. İstanbul bakın kaçıncı sırada

Filippou korunan tarihi, güvenilir toplu taşıma sistemi, ucuz çocuk bakımı, erişilebilir kafe, tiyatro ve şarap evleriyle Viyana'nın bir ömür geçirilebilecek bir kent olduğunu söylüyor.

"Bazen çok çalıştığımız ve uzun süre seyahate gidemediğimizde bunun farkına dahi varmıyoruz, çünkü bu açlığımızı kent içinde doyurabiliyoruz," diye konuşuyor.

Das Tigra Otel'inin satış ve pazarlama müdürü Richard Voss da kentin yaşanabilir olmasının zengin kültür mirası ve halka sunulan ektivite imkânlarıyla da ilgili olduğunu belirtiyor.

"Viyana'da Schönbrunn Saray, Hofburg, Viyana Belediye Sarayı gibi etkileyici tarihi binalar var. Kent ayrıca Mozart, Beethoven ve Strauss gibi burada yaşayan ve burada üreten ünlü müzisyenlerle birlikte zengin bir müzik geleneğine de sahip," diyor