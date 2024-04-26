Kahraman pilot şimdi taksicilik yapıyor. 167 kişinin canını kurtardı mükafatı işten kovulmak oldu

Yolcu uçağını tarlaya indiren pilotlar işten çıkarıldı. Rusya’da Airbus A320 tipi yolcu uçağını arızalanınca tarlaya indirerek, 167 kişinin canını kurtaran pilotların işten çıkarıldığı ortaya çıktı
Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağında teknik arıza meydana gelmesi üzerine kaptan pilot uçağı Novosibirsk bölgesindeki bir havalimanına çevirdi.
Ancak uçağın havalimanına kadar gidemeyeciğini anlayan pilot mecburi inişi bir tarlaya gerçekleştirdi. Uçaktaki toplam 167 kişiden zarar gören olmamıştı.
Uçağın daha sonrasında tarladan kaldıralcağı açıklandı. Ancak bu plan gerçekleşmedi ve uçağın parçalanmasına karar verildi.
PİLOT İŞTEN ATILMIŞOlayın kahramanı kaptan pilot Eduard Semenov'un Ural Havayolları tarafından işten çıkarıldığı ve pilotun taksicilik yaptığı ortaya çıktı.
Rus medyası ise yolcu uçağının ilk olarak teknik nedenlerden dolayı Novosibirsk Havaalanına iniş talebinde bulunduğunu, daha sonra uçağın bir tarlaya indiğini duyurmuştu.
Uçağın hem birinci hem de ikinci pilotu şirketin baskılarına dayandı.
İSTİFAYA ZORLANDIUral Havayolları, 2023 yılı sonlarında tarlaya inen uçağın kokpit ekibini istifaya davet etti. Ancak Uçağın her iki pilotu da bu talebi reddetti. Şirkette iki pilotun işine son verdi.
Pilot böylece toplam mürettebatla birlikte 167 kişinin canını kurtarmaya karşı mükafatını işten kovularak aldı.
Uçak tarlada günlerce kaldı.