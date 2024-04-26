Kahraman pilot şimdi taksicilik yapıyor. 167 kişinin canını kurtardı mükafatı işten kovulmak oldu

Kahraman pilot şimdi taksicilik yapıyor. 167 kişinin canını kurtardı mükafatı işten kovulmak oldu
Kaynak: Haber Merkezi
Arıza yapan uçağı düşürmedi, tarlaya indirdi 167 kişinin canını kurtardı ama mükafatı işten kovulmak oldu. İşte Rus pilot şimdi taksicilik yapıyor.
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Kahraman pilot şimdi taksicilik yapıyor. 167 kişinin canını kurtardı mükafatı işten kovulmak oldu 1

Yolcu uçağını tarlaya indiren pilotlar işten çıkarıldı. Rusya’da Airbus A320 tipi yolcu uçağını arızalanınca tarlaya indirerek, 167 kişinin canını kurtaran pilotların işten çıkarıldığı ortaya çıktı

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Kahraman pilot şimdi taksicilik yapıyor. 167 kişinin canını kurtardı mükafatı işten kovulmak oldu 2

Soçi kentinden kalkan Ural Havayolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağında teknik arıza meydana gelmesi üzerine kaptan pilot uçağı Novosibirsk bölgesindeki bir havalimanına çevirdi.

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Kahraman pilot şimdi taksicilik yapıyor. 167 kişinin canını kurtardı mükafatı işten kovulmak oldu 3

Ancak uçağın havalimanına kadar gidemeyeciğini anlayan pilot mecburi inişi bir tarlaya gerçekleştirdi. Uçaktaki toplam 167 kişiden zarar gören olmamıştı.

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Kahraman pilot şimdi taksicilik yapıyor. 167 kişinin canını kurtardı mükafatı işten kovulmak oldu 4

Uçağın daha sonrasında tarladan kaldıralcağı açıklandı. Ancak bu plan gerçekleşmedi ve uçağın parçalanmasına karar verildi.

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Kahraman pilot şimdi taksicilik yapıyor. 167 kişinin canını kurtardı mükafatı işten kovulmak oldu 5

PİLOT İŞTEN ATILMIŞ
Olayın kahramanı kaptan pilot Eduard Semenov'un Ural Havayolları tarafından işten çıkarıldığı ve pilotun taksicilik yaptığı ortaya çıktı.

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Kahraman pilot şimdi taksicilik yapıyor. 167 kişinin canını kurtardı mükafatı işten kovulmak oldu 6

Rus medyası ise yolcu uçağının ilk olarak teknik nedenlerden dolayı Novosibirsk Havaalanına iniş talebinde bulunduğunu, daha sonra uçağın bir tarlaya indiğini duyurmuştu.

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Kahraman pilot şimdi taksicilik yapıyor. 167 kişinin canını kurtardı mükafatı işten kovulmak oldu 7

Uçağın hem birinci hem de ikinci pilotu şirketin baskılarına dayandı.

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Kahraman pilot şimdi taksicilik yapıyor. 167 kişinin canını kurtardı mükafatı işten kovulmak oldu 8

İSTİFAYA ZORLANDI
Ural Havayolları, 2023 yılı sonlarında tarlaya inen uçağın kokpit ekibini istifaya davet etti. Ancak Uçağın her iki pilotu da bu talebi reddetti. Şirkette iki pilotun işine son verdi.

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Kahraman pilot şimdi taksicilik yapıyor. 167 kişinin canını kurtardı mükafatı işten kovulmak oldu 9

Pilot böylece toplam mürettebatla birlikte 167 kişinin canını kurtarmaya karşı mükafatını işten kovularak aldı.

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Kahraman pilot şimdi taksicilik yapıyor. 167 kişinin canını kurtardı mükafatı işten kovulmak oldu 10

Uçak tarlada günlerce kaldı.

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Kahraman pilot şimdi taksicilik yapıyor. 167 kişinin canını kurtardı mükafatı işten kovulmak oldu 11
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