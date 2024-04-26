Nefessiz kalana kadar boynuna bastırıp öldürdüler. İkinci George Floyd vakası

ABD'nin Ohio eyaletinde polisin gözaltına alırken şiddet uyguladığı 53 yaşındaki Frank Tyson'ın, elleri arkadan kelepçeliyken polisin boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Ohio'nun Canton bölgesinde 18 Nisan'da karıştığı trafik kazasından kaçtığı öne sürülen siyahi Amerikalının, polis şiddeti sonucunda ölmesine ilişkin görüntüler bugün kamuoyuna duyuruldu.

Olaya müdahale eden polislerin vücut kamerasından kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, feci olay 2020 yılında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümünü hatırlattı.

Söz konusu görüntülerde, bir araç kazasına karıştığı gerekçesiyle bir kafeteryada polisin gözaltına aldığı ve o esnada yere yatırarak ters kelepçe taktığı Tyson'ın polise defalarca "Beni öldürmeye çalışıyorlar" dediği görüldü.

Yerde yüzüstü ve elleri kelepçeli Tyson’a polisin diziyle boynuna bastırarak nefes almasını zorlaştırdığı ve Tyson’un birçok kez "Nefes alamıyorum" dediği anlar görülüyor.

Birkaç dakika sonra hareket etmemeye başlayan siyahinin hayatta olup olmadığını kontrol eden polis, Tyson'ın nefes almadığını fark ederek kalp masajı yapmaya başlıyor ve sonra şüpheli ambulansla hastaneye sevk ediliyor.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre Tyson, hastanede yaşamını yitirirken, olaya karışan polislerin soruşturma için açığa alındığı duyuruldu.