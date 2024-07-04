Dünyanın en yavaş dizüstü bilgisayarı satışa çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en yavaş dizüstü bilgisayarı satışa çıktı

Dünyanın en yavaş dizüstü bilgisayarı Pocket 386 satışa çıktı. AliExpress üzerinden satılan bilgisayar Windows 95 ile çalışıyor.

Görüntüsüyle adeta 90'larda hissettiren Pocket 386, gerçek retro görünümü donanımlarına taşıyor. Dizüstü bilgisayarda Windows 95 yer alıyor ve 40 yıllık bir CPU bulunuyor olmasıyla 'dünyanın en yavaş dizüstü bilgisayarı' oluyor.

Cihaz, Book 8086’nın yaratıcılarının elinden çıktı ve 40MHz 386 SX çip, 8MB DRAM, değiştirilebilir VGA kartına sahip. 7 inçlik IPS LCD ekranı bulunan cihaz, 16:9 ve 4:3 boy oranları arasında geçiş yapmaya olanak sağlıyor.

Bilgisayarda fare kontrolü ok tuşları ve belirli tuşlarla yapılıyor.

Pocket 386, Windows 3.11 yüklü olarak geliyor ama isteyenler Windows 95'e yükseltebiliyor.

Dizüstü bilgisayar Çin merkezli olarak çıkış yaptı ve AliExpress üzerinden 300 dolara satılıyor.

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