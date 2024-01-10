Dünyanın en yavaş şehirleri belli oldu

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Uydu navigasyon şirketi olan TomTom, dünya genelindeki trafik akış hızını analiz ederek ve en yavaş trafik akışına sahip şehirleri belirledi.

TomTom’un topladığı verilere göre, hız limiti 32 km/saat olmasına rağmen, araçların ortalama hızının 16 km/saat olduğu İngiltere’nin başkenti Londra, dünyanın en yavaş trafik akışına sahip şehir olarak ilk sırada yer aldı.

2023 yılında, Londra, Ultra Düşük Emisyon Bölgesi ilan edildi. Bu bölgedeki sürücülerin, 10 kilometrelik bir mesafeyi 37 dakika 20 saniyede kat edebildikleri belirtildi.

TomTom yetkilisi Stephanie Leonard, Londra’nın trafik hızı hakkında bir değerlendirme yaparak, “Londra, gerçekten de araba kullanmak için dünyanın en yavaş yeri” ifadesini kullandı.

Dünyanın en yavaş trafiğine sahip kentler, 10 km yolu kat etme sürelerine göre şöyle sıralandı:

1- İngiltere / Londra: 37 dakika 20 saniye

2- İrlanda / Dublin: 29 dakika 30 saniye

3- Kanada / Toronto: 29 dakika

4- İtalya / Milan: 28 dakika 50 saniye

5- Peru / Lima: 28 dakika 30 saniye

6- Hindistan / Bangalore: 28 dakika 10 saniye

7- Hindistan / Pune: 27 dakika 50 saniye

8- Romanya / Bükreş: 27 dakika 40 saniye

9- Filipinler / Manila: 27 dakika 20 saniye

10- Belçika / Brüksel: 27 dakika