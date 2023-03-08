Dünyanın en zengin torununa ait ilk fotoğraf paylaşıldı

2 Ağustos 2021'de boşanan ABD'li milyarder Bill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer, profesyonel at binicisi Nayel Nassar ile 16 Ekim 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çift, ilk çocuklarına kavuştu.
"KÜÇÜK AİLEMİZDEN GÜZEL SELAMLAR"
Jennifer Gates sosyal medya hesabından bebeğini kollarının arasında tutarken çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak, "Sağlıklı küçük ailemizden güzel selamlar" notunu düştü.
"ÇOK GURURLUYUM"
Bill Gates, de müjdeli haberin ardından "Jenn ve Nayel'i tebrik ederim. Çok gururluyum" ifadelerini kullandı.
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