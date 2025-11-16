JPMorgan Private Bank’in yeni raporunda ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Rapor göre; Milyarderler artık servetlerini klasik lüks yatırımlar yerine spor takımlarına yatırıyor.

EN ZENGİN AİLELERİN YÜZDE 34'Ü YÖNELDİ

Yapılan araştırmaya göre; Ultra zengin ailelerin yüzde 34’ü spor takımlarına ve arenalara yatırım yapıyor. Bu oranın sanat alanında yüzde 23, otomobillerde ise yüzde 10 olduğu belirtildi.

YÜZDE 6'DAN YÜZDE 20'YE YÜKSELDİ

Nefes’ten Mehmet Efe Altay’ın haberine göre; Rapor, dünyanın en zengin yüzde 0,01’lik kesimine danışmanlık veren JPMorgan’ın 23 Wall birimi tarafından hazırlandı. Rapor hazırlanırken, 500 milyar dolardan fazla varlığı yöneten 111 milyarder aile ofisi temsilcisiyle görüşüldü. Buna göre; Spor takımlarında kontrol hissesi sahibi olan milyarderlerin oranı 2022’de yüzde 6 iken bugün yüzde 20’ye yükseldi.

NBA TAKIMLARINA YÖNELİMLER ARTTI

Bu yatırımlardan en dikkat çekenlerinden birini de Guggenheim Partners CEO’su Mark Walter yapmıştı. Walter, NBA’in onayıyla Los Angeles Lakers’ın çoğunluk hissesini yaklaşık 10 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Walter, aynı zamanda Los Angeles Dodgers’ın da sahibi. Kişisel serveti yaklaşık 7,3 milyar dolar olarak gösteriliyor.

Dikkat çeken bir diğer örnek ise teknoloji milyarderi Mark Cuban. Cuban, Dallas Mavericks’i 2000 yılında 285 milyon dolara satın almış ve sonunda çoğunluk hissesini yaklaşık 3,5 milyar dolara satarak ciddi bir kar elde etmeyi başarmıştı.

'UZUN VADEDE ÇOK PARA KAZANIYORUZ'

Milyarderler, takımlara yatırım yaparken büyük spor ligleri de özel sermaye fonlarına kapılarını genişletiyor.

Yine yayımlanan bir rapora göre; NBA takımlarının üçte ikisi, 2025–26 sezonu itibarıyla özel sermaye bağlantısına sahip.

Raporda bir yatırımcı şu ifadeyi kullandı;

"Bu hem iş hem keyif. Uzun vadede çok para kazanıyoruz."

Başka bir milyarder ise kadın sporlarının geleceğinin parlak olduğunu şu sözlerle dile getirdi;

"Yirmi yıl sonra insanların, bir kadın takımının 100 milyon dolara satın alınabildiğine inanacağını sanmıyorum."

KADIN SPORLARINDAN BÜYÜK BİR GELİR BEKLENİYOR

McKinsey & Company’nin ayrı bir araştırmasına göre; ABD’de kadın sporlarının hak sahiplerine sağlayacağı değer 2030’a kadar 2,5 milyar dolara çıkabilir. Bu rakam, 2024’teki 1 milyar dolarlık seviyeye göre %250 artış anlamına geliyor.