A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı Bursa'da 2-0 yendi. Bun sonuçla çıktığı 5 maçın dördünü kazanan ve bir tek İspanya'ya yenilen 'Bizim Çocuklar' play-off'ta yer almayı garantiledi. Millilerin grup lideri olması içinse 15 Kasım'da İspanya deplasmanında 7-0 kazanması gerekiyor. Bunun olma olasılığı ise gerçekçi bakıldığında 0'a yakın.

Millilere 2-0 kaybeden Bulgaristan ise çıktığı 5. maçı da kaybetti. Bursa'daki mücadelenin ardından Bulgar basını yenilgiyi şöyle değerlendirdi...

DSport: Penaltı ve kendi kalesine atılan gol 'Timsah'ı besledi. Bulgaristan Bursa'da dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi. Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinin sondan bir önceki maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Bulgaristan penaltı ve kendi kalesine golle 'timsah'ın ağzına düştü.

BGonair: Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta sıfır puanda kaldı. Karşılaşma Bursa'daki Timsah Stadı olarak da bilinen statta yaklaşık 40 bin seyircinin önünde oynandı. A Milli Takım, Bursa'da penaltı ve kendi kalesine atılan golle mağlup oldu.

Top Sport: Bulgaristan eleme turlarında üst üste beşinci mağlubiyetini aldı, ancak bu sefer biraz daha onurlu bir yenilgi. Maça çekingen bir başlangıç yapan Bulgaristan'ın oyunu dakikalar geçtikçe iyileşti ancak sonunda iki golle yenildi. Bulgaristan şimdi 91 yıl önceki olumsuz rekorun tekrarlanmaması ve ilk puanını almak için Gürcistan'ı konuk edecek.

Gol: Bulgaristan standartlarına göre iyi oynadı, mücadele etti ama kaybetti. Bulgaristan, Türkiye'ye yenilerek resmen futbolun cücesi oldu. Dünya Kupası elemeleri ve katılımlarda olumsuz bir istatistiğe imza attık; 65 galibiyet, 37 beraberlik ve 66 mağlubiyet. Gol farkı da olumsuz; 238 gol attık, 262 gol yedik.

Corner: Teknik direktör Alexander Dimitrov'un takımı Bursa'da Türkiye deplasmanında 2-0 mağlup oldu ve puansız kaldı. Bulgaristan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı beş maçta beşinci mağlubiyetini aldı.