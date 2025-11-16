A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi. Bu sonuçla beraber gruptaki 5. maçında 4. galibiyetini elde eden milliler, play-off turunu garantiledi. Usta isimler, bu mücadeleyi değerlendirdi.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

'MONTELLA FARKLI OLMAYI BAŞARMALI'

"Baskılı ve hızlı paslarla örmeye çalıştığımız atak planına sahiptik. Bulgarlar da bunun farkında olarak kalabalık kaldılar geride. Hakan ve Arda'nın başına nöbetçiler diktiler. Sağ kanattaki duvarı Oğuz'la deldik, sol tarafı Kenan ve Ferdi ile. Kanat toplarını getirsek de ceza alanında bizimkiler yoktu. Top rakibe geçtiğinde geriye koşma problemi yaşamayan bir takımız. Çocuklar hemen alanlarını kapatmaya çalışıyor ve yardımlaşıyor. Bulgarlar, şutlarla zorladıkları son umut çabalarında Uğurcan'a takıldılar. Son maç bir şeyi değiştirmeyecek. Ama Montella ve Bizim Çocuklar artık ilk 10'un içindeki rakiplere karşı, "Buradayız" demek zorunda. İspanya maçında kendi tartılarına çıkacaklar. Bu kadroya ikinci sınıf olmak yakışmaz. Bu jenerasyonun kendi tartısını yapması için iyi bir taktik yönetime ihtiyacı var. Montella değiştirmeyi ve koruduğu kadrosu ile farklı olmayı başarmalı. Bu çocuklar da bunu hak ediyor, biz de..."

(Gürcan Bilgiç/Sabah)

'MONTELLA'NIN ÇARESİZLİĞİNİ İZLEDİK'

"Pozisyonlar ürettik penaltıdan gol attık fazlasını da atabilirdik. Ama ikinci yarıda santrfora o kadar çok ihtiyaç duyduk ki, Bulgaristan’ın oyunu dengelemesine seyirci kaldığımızda kenarda Montella‘nın çaresizliğini endişeli gözlerle izledik. Oyunu tazelemek istediğinde sağ beki çıkarıp sağ bek ve sol beki çıkarıp sol bek aldı. Bunun sebebi ise önde top tutamadığımız için Bulgaristan’ın kenarlardan topu rahatlıkla kalemize kadar pasla getirmesiydi. Çünkü hem Kerem hem Arda topun rakip sahada ve bizde kalmasını sağlamakta zorlandılar. Biz bu tür maçları play-off’ta da finallerde de oynayacağız. Bu kadar kısa sürede ihtiyacımızı karşılayacak santrforu bulmamız zor o yüzden bu oyunun pratiğini hakkıyla yapmalıyız. Dünya Kupası’na katılım yolunda Play-Off’u zaten garantilemiştik. Bulgaristan‘ı yenmemiz bizim için prestiji kurtarma anlamına gelen İspanya maçı öncesi moral olmanın ötesine geçmeyecekti zaten."

(Serkan Akcan/Fanatik)

'VASAT OYNADIK'

"İkinci golü atamadığımız için Bulgaristan oyunda kaldı ve risk alarak hücum yapmaya başladılar. Sakat veya yorgun değilse Ferdi’nin oyundan çıkışını anlamadım. Çünkü iyi oynuyordu. Çok gol kaçırdık, onlar da önemli pozisyonlar yakaladılar. Son bölümlerde bir an önce maçın bitmesini bekleyen bir hava vardı oyuncularımızda. Hakan yine serbest vuruşlardaki ustalığını gösterdi. Ceza sahasına attığı sert topta Chernev topu kendi kalesine yolladı. Bu maç vasat oynadık ama önemli olan kazanmamızdı."

(Ercan Taner/Sözcü)