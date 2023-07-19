Dünyanın gözü kulağı Moskova'da. Putin'den kritik tahıl koridoru açıklaması

Rusya'nın 'Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan' çekilmesi üzerine Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD ve Ukrayna gibi ülkeler sert tepkiler vermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelen tepkilere verdiği karşılık aynı sertlikte olurken Rus lider bu kez anlaşmanın yeniden yapılması için açık kapı bıraktı.

Putin, tahıl anlaşmasının mevcut haliyle devam etmesinin Rusya için anlamsız hale geldiğini belirterek, "Daha önce üzerinde anlaştığımız tüm koşullar yerine getirilirse derhal bu anlaşmaya geri döneriz." dedi.

"BATILI ÜLKELERİN "KÜSTAH" YAKLAŞIMINA RAĞMEN..."

Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın Batılı ülkelerin "küstah" yaklaşımına rağmen anlaşmayı birçok defa uzattığını dile getiren Putin, "Yabancı meslektaşlarımızın üzerinde anlaşmaya varılan ve onaylanan şartlara tam olarak uymaya başlamasını bekliyorduk, ancak böyle bir şey olmadı." ifadesini kullandı.

"YENİ SÖMÜRGE SİSTEMİ İLE YAĞMALAMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Anlaşmanın sona ermesinden Batılı ülkelerin sorumlu olduğunu söyleyen Putin, "Rusya'nın bu anlaşmanın başarısızlığından sorumlu olduğu iddia ediliyor. Dahası Rusya, bir zamanlar Batı'nın soyduğu, savaşların, açlığın ve yoksulluğun uçurumuna ittiği Afrika'daki bazı ülkelerdeki felaketlerden sorumlu tutuluyor. Şimdi de yeni sömürge sistemi çerçevesinde bu devletleri yağmalamaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Putin, tahıl anlaşmasının başlangıçta insani bir öneme sahip olduğunu ancak Batılı ülkelerin bu unsuru tümüyle bozduğunu ifade etti.

Rusya'nın yoksul ülkelere bedelsiz bir şekilde gübre sevkiyatı çabasının da Batılı ülkelerce engellendiğini belirten Putin, "Anlaşma mevcut haliyle anlamını yitirdi." dedi.

"KOŞULLAR YERİNE GETİRİLİRSE DERHAL ANLAŞMAYA GERİ DÖNERİZ"

Putin, Rusya'nın anlaşmanın devam etmesi için çeşitli şartlarının bulunduğuna dikkati çekerek, "Gıda ve gübre tedariki hizmeti veren Rus bankaları ve finans kurumlarının önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Bu, SWIFT uluslararası bankacılık ödeme sistemine bağlanmalarını içerir. Bu konuda herhangi bir söze veya fikre ihtiyacımız yok. Bu koşulların karşılanmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Rus tahıl ürünlerinin uluslararası pazarlara sevkiyatı ve Rusya'ya yönelik tarım araç ve gereçlerinin sevkiyatının önündeki engellerin de kaldırılması gerektiğini vurgulayan Putin, Rus gemilerine yönelik sigorta konusunun da çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Anlaşmadaki "insani unsurun" da tekrar temin edilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, "Son olarak Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesinin temel koşulu, anlaşmanın insani özünün yeniden tesis edilmesidir. Daha önce üzerinde anlaştığımız tüm bu koşullar yerine getirilirse derhal bu anlaşmaya geri döneriz." dedi.