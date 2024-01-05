Dünyanın her yerinde aranan kadın pazarlamacısı da Türkiye'de yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın her yerinde aranan kadın pazarlamacısı da Türkiye'de yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bülten ile dünyanın birçok ülkesine seks işçisi sağlamak suçu ile aranan Madame Claude lakaplı Nilufar Mirxanova, Türkiye’de yakalandı.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Interpol tarafından aranan suçlulardan birisi daha Türkiye’de yakalandı. Dünya’nın birçok ülkesine seks işçisi sağlamak suçu ile aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde yakalandı.

İstihbarat timlerinin bir süredir teknik ve fiziki takibe aldığı Mirxanova’nın; Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu birçok kadını yasadışı yollar ile Türkiye’ye sokarak genelevlere pazarladığı öğrenildi.

mirxanova.png

AYLIK KAZANCI 1 MİLYONUN ÜZERİNDE

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Mirxanova'nın bu yöntemle aylık kazancının 1 milyonun üstünde olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin aktardığı bilgilere göre Madame Claude lakaplı Mirxanova, dün kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

“YAZA DÜĞÜNÜMÜZ VARDI”

Mirxanova’nın, 15 gün önce oturum almak için Küçükkuyu Belediyesi Nikah sarayında sahte belgeler ile esnaflık yaptığı ortaya çıkan M.Ş ile evlendiği belirtildi.

M.Ş’nin halen yaşadıklarına inanamadığı kendisi tarafından ifade edilirken, yazın düğün yapmayı planladıkları da şu sözlerle açıklandı: “Uzun süredir beraberdik. Bana Özbekistan'da ifadeye gitmediği için arandığını söylemişti. Ama detaylı bir şey anlatmadı. Şaşkınım. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Yazın da düğünümüz olacaktı”

ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mirxanova’nın ülkesi Özbekistan’a gönderildiği açıklandı.

Son Haberler
Pes dedirten liste: Depremzedelerden krep, pankek, pizza istediler Gündem
Pes dedirten liste: Depremzedelerden krep, pankek, pizza istediler
Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyen kadın lisede başından geçen kötü olayı açıkladı Gündem
Bağdat Caddesi'nde yarı çıplak yürüyen kadın lisede başından geçen kötü olayı açıkladı
Bariyerlere çarpan araçta 2'si ağır 4 kişi yaralandı Gündem
Bariyerlere çarpan araçta 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Dilber'in dansı 26 milyon izlendi. İnci Taneleri fragmanı yayınlandı dilber ortalığı yıktı Magazin
Dilber'in dansı 26 milyon izlendi. İnci Taneleri fragmanı yayınlandı dilber ortalığı yıktı
Yolcu otobüsü kaza yaptı. Ölü ve yaralılar var Gündem
Yolcu otobüsü kaza yaptı. Ölü ve yaralılar var
Ankara'da siyasiler bu zinayı konuşuyor. İşin içinde Özlem Zengin'in kardeşi var. Mehmet Ali Çelebi bunda da torpil istemiş Gündem
Ankara'da siyasiler bu zinayı konuşuyor. İşin içinde Özlem Zengin'in kardeşi var. Mehmet Ali Çelebi bunda da torpil istemiş