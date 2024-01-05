Dünyanın her yerinde aranan kadın pazarlamacısı da Türkiye'de yakalandı

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Interpol tarafından aranan suçlulardan birisi daha Türkiye’de yakalandı. Dünya’nın birçok ülkesine seks işçisi sağlamak suçu ile aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde yakalandı.

İstihbarat timlerinin bir süredir teknik ve fiziki takibe aldığı Mirxanova’nın; Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan uyruklu birçok kadını yasadışı yollar ile Türkiye’ye sokarak genelevlere pazarladığı öğrenildi.

AYLIK KAZANCI 1 MİLYONUN ÜZERİNDE

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, Mirxanova'nın bu yöntemle aylık kazancının 1 milyonun üstünde olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin aktardığı bilgilere göre Madame Claude lakaplı Mirxanova, dün kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

“YAZA DÜĞÜNÜMÜZ VARDI”

Mirxanova’nın, 15 gün önce oturum almak için Küçükkuyu Belediyesi Nikah sarayında sahte belgeler ile esnaflık yaptığı ortaya çıkan M.Ş ile evlendiği belirtildi.

M.Ş’nin halen yaşadıklarına inanamadığı kendisi tarafından ifade edilirken, yazın düğün yapmayı planladıkları da şu sözlerle açıklandı: “Uzun süredir beraberdik. Bana Özbekistan'da ifadeye gitmediği için arandığını söylemişti. Ama detaylı bir şey anlatmadı. Şaşkınım. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum. Yazın da düğünümüz olacaktı”

ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mirxanova’nın ülkesi Özbekistan’a gönderildiği açıklandı.