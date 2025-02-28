Dünyanın ilk kollu yapay zeka destekli robot süpürgesi Türkiye'de!

Robot süpürge alanında lider markalardan biri olan Roborock, CES 2025 kapsamında üç yeni model tanıttı: Saros Z70, Saros 10 ve Saros 10R. Bu modellerin Türkiye fiyatları ve özellikleri de açıklandı.

İlk satışa sunulan model olan Roborock Saros 10, oldukça ince bir gövdeye ve lidar sensöre sahip.

4 cm'ye kadar yükseklikleri aşabilen bu model, 22.000 Pa HyperForce emiş gücü sunuyor ve halihazırda e-ticaret platformlarında satışta.

Roborock Saros 10R modeli, lazer sensörlerin yanı sıra yapay zekalı RGB kameralarla donatılmış durumda. Bu teknoloji sayesinde robot süpürge hassas nesneleri tespit edip rota düzenleyebiliyor.

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En dikkat çekici model olan Saros Z70, entegre mekanik robot kolu ile öne çıkıyor. Yapay zeka desteğiyle güçlendirilen bu mekanik kol, sensörler ve kameralar tarafından tespit edilen terlik, çorap gibi nesneleri kaldırarak temizliği daha etkili hale getiriyor.

MIT'den Dr. Daniela Rus, "Saros Z70'in robot kolu, yapay zekanın ev otomasyonundaki potansiyelini gösteren yenilikçi bir özelliktir" dedi.

Gelecekte robot süpürge teknolojilerinin daha da gelişmesi ve yeni fonksiyonlarla donatılması bekleniyor. Bu ürünler, ev otomasyonunu daha etkili ve kullanıcı dostu hale getirerek hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor.

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Stanford University'den Dr. Fei-Fei Li, "Robot süpürgeler, yapay zeka ve sensör teknolojilerinin entegrasyonu sayesinde ev otomasyonunda devrim oluşturmaya devam edecektir" şeklinde ifade etti.