Dünyanın kütlesi ölçüldü

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları bir araya geldi. Fransa'da yapılan araştırmalarda, en büyük ve en küçük sayıları daha kolay ifade edebilmek için yeni ölçü birimi sayıldı. Standart olarak kabul edilen Uluslararası Birimler Sistemi'ne 30 yılı aşkın süre sonra ilk kez yeni örnekler eklendi.

Yeni kararda en büyük sayılar için "ronna" ve "quetta", en küçükler içinse "ronto" ve "quecto" kullanılacak. Bunlar gram ve metre gibi ölçü birimlerinin önüne ek olarak gelecek.

Değişiklikler, her 4 yılda bir Paris'in batısındaki Versay Sarayı'nda gerçekleşen 27. Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı'na katılan bilim insanları ve hükümet temsilcileri tarafından oylandı.

Yeni ön eklerin getirilmesi girişimine öncülük eden Birleşik Krallık Ulusal Fizik Laboratuvarı, kararın kabul edildiğini bir bildiriyle duyuruldu

Uluslararası Birimler Sistemi, 1960'ta ilk kurulduğundan beri, bilimsel ihtiyaçlar doğrultusunda ön eklerin sayısını artırıyor. En son 1991'de, büyük moleküler miktarları ifade etmek isteyen kimyagerler, "zetta" ve "yotta" birimlerini listeye eklendi.

Büyük ölçümlerde kullanılan yottametre, ilgili rakamın ardına 24 sıfır eklendiği ifade edildi.

Ancak Birleşik Krallık Ulusal Fizik Laboratuvarı'nın yöneticilerinden Richard Brown'a göre, yotta bile dünyanın "doymak bilmez veri iştahıyla" başa çıkmak için yeterli olmadığı belirtildi.

Brown, "Şu anda verileri, en büyük ön ek olan yottabayt cinsinden ifade ediyoruz. Ama sınıra çok yakınız" dedi.

DÜNYANIN YENİ KÜTLESİ ÖLÇÜLDÜ

Yeni ön ekler, gezegenlerin ağırlığını ifade etmede de işlevli olabilir.

Brown, "Mesafe yerine kütleyi düşünelim. Dünya'nınki yaklaşık 6 ronnagram olur" açıklamalarında bulundu. 6 ronnagram, 6'nın yanına 27 sıfır ekleneceği anlamına geliyor.

Bilim insanları, "Jüpiter ise yaklaşık iki quettagram ediyor" olarak özetledi. Uluslararası Birimler Sistemi tarafından onaylanmamış ama halihazırda kullanılan ekler de mevcut. Veri büyüklüğünü ifade eden rontobayt ve hellabayt bunlardan ikisidir.

Google, 2010'dan beri baytlar için bu ön ekleri kullanmaktadır.

Brown, "Bunlar gayri resmi şekilde dolaşımda olan terimlerdi, bu yüzden bir şeyler yapmamız gerektiği açıktı" dedi.

Uzmanlar, konuyla ilgili açıklamarında yeni öneklerin "sistemi geleceğe hazırlayacağını" belirtti. Önümüzdeki 20 ila 25 yıl boyunca bilim dünyasının ihtiyacını karşılamaya yeteceğini ifade etti..