Dünyanın sayılı zenginlerindendi… Servetini kaybeden Türk iş adamı devlet hastanesinde tedavi oluyor

Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla yaşayan Asil Nadir’in tedavi için özel hastanelere değil devlet hastanesinde derdine çare araması dikkat çekiyor.

KKTC’DE DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİ OLUYOR

Ağustos ayı sonunda Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınan Asil Nadir’in kontrol amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Kritik bir durumu söz konusu olmayan 83 yaşındaki Asil Nadir, akciğer ve bağırsaklarında yaşadığı sorun nedeniyle kontrol amaçlı olarak hastanede tutulup iki gün sonra taburcu edilmişti.

Bir zamanlar dünyanın en zengin adamlarından biri olan Asil Nadir birkaç hafta önce de Lefkoşa’daki aynı devlet hastanesinde tedavi görmüştü.

Nadir’in özel hastane yerine devlet hastanesinde tedavi olma sebebinin, daha önceki borçları dolayısıyla özel hastaneye kabul edilmemesinden kaynaklandığı iddia edildi.

ASİL NADİR KİMDİR?

1 Mayıs 1941'de KKTC'nin Lefkoşa şehrinde doğan Asil Nadir, iş dünyasında önemli bir figür olarak tanınıyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitim aldıktan sonra Londra'ya taşınan Nadir, burada Wear Well adlı konfeksiyon şirketini satın alarak iş hayatına atıldı.

1980'lerde Polly Peck International adlı şirketi satın alarak büyük bir başarı elde eden Nadir, bu şirketi İngiltere'nin en büyük gruplarından biri haline getirdi.

Ancak, 1990 yılında Polly Peck'in hisselerinde yapay artış sağlamakla suçlanan Nadir, İngiltere'de zimmetine para geçirmekten dolayı 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2016 yılında İngiltere'deki cezaevinden tahliye edilerek Türkiye'ye iade edilen Nadir, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü.