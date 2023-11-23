Dünyanın yaşanabilir en iyi 100 şehri belli oldu. Listede Türkiye'den bir şehir de var

Küresel danışmanların görev yaptığı, kentlerin potansiyellerini araştıran, gayrimenkul, turizm ve ekonomik kalkınma alanında faaliyet gösteren Resonance Consultancy, 2024 yılının en iyi 100 şehrini sıralayan bir çalışma hazırladı.
Çalışmada nüfusu bir milyondan fazla olan 240 kenti yaşanabilirlik, sevilebilirlik ve refah olmak üzere üç temel kategoride puanlandırdı. Birçok faktörün dikkate alındığı çalışmada kriterler arasında, eğitim düzeyi, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), yoksulluk oranı, kaliteli restoran, mağaza ve gece kulübü sayısı; yürünebilirlik, haritalanmış bisiklet rotalarının sayısı, kaliteli parklar ve müzeler yer aldı.
Ayrıca Tripadvisor, Google, Facebook ve Instagram gibi sitelerdeki tavsiyelerin sayısı da seçimlerde etkili oldu.
LONDRA DÜNYANIN EN İYİ ŞEHRİ OLDU
Mail Online'da yer alan habere göre, Resonance, dünyanın en iyi şehrini Londra olarak seçti. Londra’yı Paris ve New York izledi.
İşte dünyanın en iyi ilk 10 şehri:
- Londra, Birleşik Krallık
- Paris, Fransa
- New York, ABD
- Tokyo, Japonya
- Singapur
- Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
- San Francisco, ABD
- Barselona, İspanya
- Amsterdam, Hollanda
- Seul, Güney Kore
İSTANBUL 19'UNCU SIRADA
Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan, Türkiye’nin göz bebeği İstanbul ise “2024 Yılı Dünyadaki En İyi Şehirler” listesinde 19’uncu sırada yer aldı.
Resonance Consultancy’nin değerlendirmesinde İstanbul’un benzersiz coğrafi konumuna vurgu yapılarak şöyle denildi: “Avrupa ve Asya arasındaki kadim çarpışma, Türkiye’nin kinetik başkentinde ışıldıyor. Bu nedenle İstanbul, içeride ve dışarıda mekan duygusu açısından en cazip şehirlerden biri"
DÜNYANIN EN İYİ 100 ŞEHRİ
1 - Londra
2 - Paris
3 - New York
4 - Tokyo
5 - Singapur
6 - Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
7 - San Francisco, ABD
8 - Barselona, İspanya
9 - Amsterdam, Hollanda
10 - Seul, Güney Kore
11 - Roma, İtalya
12 - Prag, Çekya
13 - Madrid, İspanya
14 - Berlin, Almanya
15 - Los Angeles, ABD
16 - Chicago, ABD
17 - Washington, DC, ABD
18 - Pekin, Çin
19 - İstanbul, Türkiye
20 - Dublin, İrlanda
21 - Viyana, Avusturya
22 - Milano, İtalya
23 - Toronto, Kanada
24 - Boston, ABD
25 - Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri
26 - Budapeşte, Macaristan
27 - São Paulo, Brezilya
28 - Riyad, Suudi Arabistan
29 - Stokholm, İsveç
30 - Münih, Almanya
31 - Melbourne, Avustralya
32 - Lizbon, Portekiz
33 - Zürih, İsviçre
34 - Seattle, ABD
35 - Sidney, Avustralya
36 - Doha, Katar
37 - Brüksel, Belçika
38 - San Jose, ABD
39 - Bangkok, Tayland
40 - Varşova, Polonya
41 - Kopenhag, Danimarka
42 - Taipei, Tayvan
43 - Austin, ABD
44 - Oslo, Norveç
45 - Osaka, Japonya
46 - Hong Kong, Çin
47 - Tel Aviv, İsrail
48 - Atina, Yunanistan
49 - Frankfurt, Almanya
50 - Vancouver, Kanada
51 - San Diego, ABD
52 - Orlando, ABD
53 - Helsinki, Finlandiya
54 - Miami, ABD
55 - Buenos Aires, Arjantin
56 - Hamburg, Almanya
57 - Brisbane, Avustralya
58 - Kuveyt, Kuveyt
59 - Las Vegas, ABD
60 - Montreal, Kanada
61 - Glasgow, Birleşik Krallık
62 - Şanghay, Çin
63 - Rio de Janeiro
64 - Auckland, Yeni Zelanda
65 - Atlanta, ABD
66 - Houston, ABD
67 - Busan, Güney Kore
68 - Philadelphia, ABD
69 - Napoli, İtalya
70 - Denver, ABD
71 - Nashville, ABD
72 - Manchester, Birleşik Krallık
73 - Dallas, ABD
74 - Liverpool, Birleşik Krallık
75 - Minneapolis, ABD
76 - Meksiko, Meksika
77 - Minsk, Beyaz Rusya
78 - Lyon, Fransa
79 - Portland, ABD
80 - Rotterdam, Hollanda
81 - Bogota, Kolombiya
82 - Krakov, Polonya
83 - Valensiya, İspanya
84 - Santiago, Şili
85 - Birmingham, Birleşik Krallık
86 - New Orleans, ABD
87 - Bükreş, Romanya
88 - Leeds, Birleşik Krallık
89 - Maskat, Umman
90 - Ottawa, Kanada
91 - Köln, Almanya
92 - Charlotte, ABD
93 - Calgary, Kanada
94 - Nagoya, Japonya
95 - Düsseldorf, Almanya
96 - Hanoi, Vietnam
97 - Göteborg, İsveç
98 - Sapporo, Japonya
99 - Bilbao, İspanya
100 - Baltimore, ABD