Dünyaya 10 milyon mil uzaktan mesaj geldi

NASA yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, dünyaya uzaydan lazer ışınıyla gönderilen ve 10 milyon mil yol kat eden bir mesaj gönderildi.

NASA'nın Derin Uzay Optik İletişim (DSOC) deneyini taşıyan Psyche uzay aracı, Ay'ın ötesinden bir lazer mesajını Dünya'ya ışınlayarak çığır açtı. Ay’dan yaklaşık 40 kat daha uzakta, 16 milyon kilometre uzaklıkta konumlandırılan DSOC, iki yıldır veri iletimini geliştirmeyi amaçlayan bir 'teknoloji gösterisi' olarak değerlendiriliyor.

DSOC, 14 Kasım'daki ilk lazer ışımasında, Kaliforniya'daki Caltech Palomar Gözlemevi'ne test verileriyle birlikte yakın kızılötesi lazer göndermek için bir lazer alıcı-verici kullandı. NASA'nın Jet İtki Laboratuarı tarafından yönetilen bu başarı, Mars'ın insanlı keşfi de dahil olmak üzere gelecekteki derin uzay görevleri için hayati önem taşıyan daha yüksek veri hızlı iletişim için zemin hazırlıyor.

NASA Genel Merkezi Teknoloji Gösterileri Direktörü Trudy Kortes yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İlk ışığın elde edilmesi, önümüzdeki aylarda DSOC'un birçok kritik dönüm noktasından biri olacak ve insanlığın bir sonraki dev adımını desteklemek üzere bilimsel bilgi, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve video akışı gönderebilecek daha yüksek veri hızında iletişimin yolunu açacaktır: Mars'a insan göndermek."

Bu mesajın, uzay iletişim kabiliyetlerinde önemli bir sıçrama anlamına geldiği ve gelecekteki uzay keşif çalışmalarında daha gelişmiş ve verimli veri alışverişi için olanaklar sunabileceği belirtildi.