Dünya'ya 8 milyar yılda gelen radyo dalgaları tespit edildi. Uzayda ‘gizemli’ patlama

Avustralyalı astronomlar, Dünya'ya ulaşması 8 milyar yıl süren radyo dalgalarından kaynaklanan gizemli bir patlama saptadı.

KAYNAK: AA
Dünya'ya 8 milyar yılda gelen radyo dalgaları tespit edildi. Uzayda ‘gizemli’ patlama

Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Hızlı Radyo Patlamaları (FRB) adı verilen radyo dalgalarından biri, 8 milyar yıllık yolculuğunun ardından Dünya'ya ulaştı.

Araştırmacılar, FRB 20220610A olarak adlandırılan dalganın boyunun bir milisaniyeden kısa sürdüğünü aktardı.

CNN'in haberine göre, araştırmacılardan Stuart Ryder, "Avustralya Kilometrekare Yol Bulucu Dizisi (Australian Square Kilometre Array Pathfinder-ASKAP)" isimli radyo teleskopuyla dalganın nereden geldiğini saptadıktan sonra, Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevinin teleskobunu kullanarak dalganın geldiği galaksiyi aradığını kaydetti.

Ryder, çalışmalar sonucu bu dalganın, diğer FRB'lerden çok daha uzaktan geldiğinin ve birleşmekte olan birkaç galaksinin yol açtığı patlama sonucu oluştuğunun keşfedildiğini belirtti.

Bir diğer araştırmacı Ryan Shannon da FRB'lerin, evrenin kütlesinin hesaplanmasında kullanılabileceğini ifade etti. Shannon, FRB'lerin galaksiler arası iyonize olmuş materyalleri algılayabildiğini kaydetti.

İlk FRB'nin 2007'de keşfedilmesinin ardından şu ana kadar 50 FRB'nin çıkış noktası saptandı.

Öne Çıkanlar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Son Haberler
Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Filistinlilerin tehcirine karşıyız Dünya
Suudi Arabistan Veliaht Prensi: Filistinlilerin tehcirine karşıyız
Filistin'den uluslararası topluma ‘harekete geçme’ çağrısı Dünya
Filistin'den uluslararası topluma ‘harekete geçme’ çağrısı
İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı: 15 kişi öldü Dünya
İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı: 15 kişi öldü
Gazze’de ‘tampon bölge’ planı. İsrailli bakanlar tek tek açıkladı Dünya
Gazze’de ‘tampon bölge’ planı. İsrailli bakanlar tek tek açıkladı
ABD-AB Zirvesinden İsrail'e destek: Kendini savunma hakkı var Dünya
ABD-AB Zirvesinden İsrail'e destek: Kendini savunma hakkı var
Resmi Gazete’de yayınlandı! Binlerce kamu personeli alınacak Gündem
Resmi Gazete’de yayınlandı! Binlerce kamu personeli alınacak