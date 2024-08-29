Dünyaya rezil ettin bizi Muslera! Galatasaray dillere düştü

Galatasaray'ın İsviçre'nin Young Boys takımına ikinci maçta da yenilip Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçta kaleci Fernando Muslera'nın rakibine tekme atması dünyada gündem oldu.

Young Boys'tan Virginius, 87. dakikada attığı golden sonra sevinç içinde koşarkan, Muslera arkadan tekme salladı. Futbolcu neye uğradığını anlamadı ve kendini yerde buldu. Hakem de gözü önündeki olay nedeniyle Muslera'ya kırmızı kart gösterdi.

İşte bu hareket maçın önüne geçti.

Dünyada pek çok ülkede gündem oldu ve gazetelerde haber olarak yer aldı.

İşte dünya basınında olayla ilgili haberler:

Blick (İsviçre): Galatasaray kalecisinden Young Boys’un golcüsüne acınası saldırı. Galatasaray’ın aldığı play-off mağlubiyetinde Muslera çok kötü bir kaybeden olduğunu gösterdi. Uruguaylı kaleci hararetli son bölümde sinirlerine hakim olamadı. Ve bunu birkaç kez yaptı. Muslera ilk Ugrinic ve Colley’in peşinden gitti. Ugrinic ve Colley Türk taraftarların attığı cisimlerden korunmak için sahaya geri koşmuşlardı.

El Observador (Uruguay): Muslera korkunç bir tekme attı. Young Boys’un Fransız futbolcusu kollarını Galatasaray taraftarına dönük açınca Muslera tekme attı ve direkt kırmızı gördü.

CBS Sports (ABD): Türkiye’de delilik! Young Boys’lu Virginius’un son dakikalarda gelen golü sonrası Galatasaray kalecisi Fernando Muslera deliriyor ve kırmızı kart görüyor.

As (İspanya): Golden sonra Virginius’a tekme atan Güney Amerika futbolunun en ikonik kalecilerinden biri olan Muslera için zirvedeki harika geceler artık tükeniyor.

Marca (İspanya): Avrupa’da bir Türk dramı daha. Young Boys, Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nden mahrum bıraktı. Muslera ilk maçta hatalı gollere bu kez rakibine tekme atarak kırmızı kartla atılmayı ekledi.

Corriere dello sport (İtalya): Virginius’un golü Türklerin bir üst tura çıkma umutlarını yok etti. Muslera ise golden sonra rakibine tekme attığı için oyundan atıldı.

Bild (Almanya): Galatasaray kalecisi çıldırdı. Uruguaylı kaleci attığı golü kutlayan Virginius’u tekmeleyerek atıldı.

Daily Mail (İngiltere): Young Boys, İstanbul cehenneminden çıktı. Muslera kendine yakışmayan bir hareketle kırmızı kart gördü.

L'Equipe (Fransa): Çılgın bir maçtı. Sahanın en tecrübeli oyuncusu Muslera rakibine saldırarak takımını 10 kişi bıraktı.