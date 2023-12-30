Bilim insanlarından, dünyaya yaklaşan “şeytan kuyruklu yıldızıyla” ilgili açıklama geldi. Bu yıl birçok kez patlayan “şeytan kuyruklu yıldızı” adlı göktaşının bir modelinin çıkarıldığını bildiren gökbilimciler, göktaşının her 15 günde bir patlayarak gaz ve buz püskürttüğünü aktardı. Resmi olarak 12P Kuyruklu Yıldızı olarak adlandırılan göktaşında en son patlamanın 14 Aralık’ta yaşandığı aktarılırken bir sonraki patlamanın bugün ya da yarın olabileceği dile getirildi.

Güneşten gelen yoğun ısı tarafından etkilendiği saptanan 12P Kuyruklu Yıldızı, patlamalar sırasında boynuzlar çıkarması sebebiyle “şeytan kuyruklu yıldızı” olarak isimlendiriliyor. Göktaşının 2024 yılının Nisan ayında Dünya’ya en yakın konuma geleceği, Mayıs ve Haziran aylarında ise çıplak gözle görülebileceği tahmin ediliyor. 2 Haziran 2024 tarihi ise şeytan kuyruklu yıldızının en parlak olacağı tarih.