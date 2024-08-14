Dünyaya yayılan ölümcül virüs Türkiye’ye mi sıçrıyor? Sağlık Bakanı açıkladı

Africa CDC, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden diğer ülkelere yayılan ve binlerce kişinin ölüme yol açan maymun çiçeği virüsü sebebiyle kıta genelinde halk sağlığı acil durumu ilan edildi.

Virüsün diğer ülke ve kıtalara yayılma tehlikesine karşı Türkiye olmak üzere pek çok ülke konuyu yakından takip ediyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da konuyla ilgili önemli açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu zamanlarda küresel çapta endişeye neden olan maymun çiçeği virüsü hakkında önemli bilgiler verdi.

"ALARM DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

Maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirten Bakan Memişoğlu, şu an için herhangi bir alarm durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

AFRİKA’DA 18 ÜLKEDE MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI GÖRÜLDÜ

Africa CDC, bu yıl kıtada şimdiye kadar 15 binden fazla maymun çiçeği geçiren hasta sayısı ve çok sayıda kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. Maymun çiçeği hastalığından ölen kişi sayısında yılın aynı dönemine göre yüzde 160’lık bir artış yaşandığı belirtildi. Afrika’da toplam 18 ülkede maymun çiçeği hastalığı görüldü.

UZMAN İSİM UYARDI

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'maymun çiçeği' varyantına karşı Türkiye'de de önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.

Afrikalıların özellikle İstanbul’u çok ziyaret ettiğini belirten Ceyhan, “İstanbul'a geliyorlar, oradan Avrupa'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidiyorlar ve çok sayıda da Afrika vatandaşı, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de kalıyor” ifadelerini kullandı. Ceyhan, bu hastalığın dünya için tehlike oluşturabileceğine de dikkat çekti.