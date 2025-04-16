Dünyayı sarsan çocuk istismarı operasyonu! ABD'den Adana'ya uzanan pedofili ağı

Dark Web’de iğrenç Ağ Ortaya Çıkarıldı ABD’nin siber suçlarla mücadele ekipleri, internetin karanlık yüzü Dark Web üzerinden çocuk istismarı içerikleri servis eden küresel bir şebekeyi deşifre etti. Yüz binlerce üyeye sahip olan bu yasa dışı ağ, özel sunucular ve 100 dolarlık ödemelerle erişim sağlıyordu. Şebekenin liderinin, Adana’da yaşayan ve “John De Vil” lakabını kullanan Mehmet Bozüyük olduğu belirlenirken, Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

SORUŞTURMA TIKTOK'TAN BAŞLADI

Operasyon, Temmuz 2024’te Florida kolluk kuvvetlerinin TikTok’ta çocuk istismarı içeriklerini tanıtan bir web sitesini tespit etmesiyle start aldı. Teknik takip sonucunda , sitenin Dark Web üzerinden çocuk pornosu yaydığı ortaya çıktı. Soruşturma, ağın yöneticilerinden Krunalkumar Modi’ye ulaştı. New Jersey’de Modi’nin evine düzenlenen baskında, çoğunluğu bebeklere ait 1.2 milyon istismar videosu içeren 6 terabaytlık dijital materyal ele geçirildi. Sitenin milyonlarca aktif üyesi olduğu saptandı.

ULUSLARARASI OPERASYON

Modi’nin verdiği bilgiler ve ele geçirilen materyaller, soruşturmayı küresel bir boyuta taşıdı. Kanada ve diğer ülkelerde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şebekenin üst düzey 8 yöneticisi gözaltına alındı. Ancak çetenin beyni olarak görülen Mehmet Bozüyük’ün Adana’da yaşadığı ortaya çıktı. Evli ve iki çocuk babası olan Bozüyük’ün, “John De Vil” takma adıyla şebekeyi yönettiği belirlendi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Türkiye makamlarıyla iletişime geçen ABD yetkilileri, Bozüyük’ün yakalanması için Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkardı. Bu bülten, Bozüyük’ün dünya genelinde aranmasını ve görüldüğü yerde tutuklanmasını sağlıyor. Adana Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye yetkililerinin, Bozüyük’ün yakalanması için çalışmaları sürdürdüğü belirtiliyor.