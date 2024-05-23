Dünyayı sarsan davada yeni gelişme. Komşusunun bodrumunda 26 yıl esir tutulmuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyayı sarsan davada yeni gelişme. Komşusunun bodrumunda 26 yıl esir tutulmuştu

Komşusunun bodrumunda 26 yıl boyunca esir tutulan Cezayirli Ömer'in davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ömer bin Omran, Cezayir’in Djelfa şehrinde henüz 17 yaşındayken kayboldu. Yıllarca Omran’ı arayan ailesi, zaman geçtikçe umudunu yitirdi ve Omran’ın büyük ihtimalle Cezayir İç Savaşı (1992-2002) sırasında öldürüldüğü fikrini kabul etti. Oysa Omran, evlerinin sadece 100 metre yakınında tutuluyordu.

Geçtiğimiz haftalarda aileyle aralarında miras anlaşmazlığı olduğu belirtilen komşunun kız kardeşi, yaptığı bir sosyal medya paylaşımında Omran’ın nerede olduğuna dair bir şeyler bildiğini ima etti ve bunun üzerine polis ekipleri komşunun evine baskın gerçekleştirdi.

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Ömer bin Omran, ailesinin evinden yaklaşık 100 metre mesafede bulunan komşusunun evinin bodrumunda bulundu. Omran’ın kuzeni Halit Rgueb basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Onu, şüphelinin koyunlarını tuttuğu ahırda buldular, [kiler kapısı] samanla kaplıydı ve neyse ki kurtarıldı" ifadesini kullandı.

Djelfa Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Ömer'in komşusu 61 yaşındaki B.A. tarafından alıkonduğunun belirlendiğini kamuoyuyla paylaştı. Cezayir Yargı Konseyi’nin yaptığı açıklamaya göre, olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken 2 kişi de adli gözetim altına alındı.

gnr9wrbwsaifdmz.jpgKonsey tarafından gerçekleştirilen açıklamada, "Baş şüpheli hakkında, bir kişiyi kaçırmak, tuzağa düşürmek, yetkili makamların emri olmadan ve yasaların izin verdiği durumlar dışında alıkoymak ve savunmasız durumdaki bir mağduru, insan ticaretine konu etmek suçlarından adli soruşturma başlatıldı..." ifadelerine yer verildi. Adli gözetim altında bulunan şahısların serbest kalmaları kararı verilirken yargılanmalarının süreceği bildirildi.

Ömer'in annesi, oğluna ne olduğu gerçeğini bilmeden 2013 yılında yaşamını yitirmişti. Yetkililer, devlet memuru olarak çalışan 'bu iğrenç suçun failinin' 'ciddiyetle' yargılanacağını ifade etti.

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