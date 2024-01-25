Dur ihtarına uymadı polis aracına çarparak yakalandı

Kaynak: İHA
Dur ihtarına uymadı polis aracına çarparak yakalandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan şahıs, trafikte süren kovalamacanın sonrasında yakalandı. Ehliyetinin olmadığı öğrenilen sürücüye para cezası yazıldı.

Çorlu’nun Hatip Mahallesi’nde Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin, araçlara ve kişilere ilişkin yaptığı denetimler sırasında bir araç, “dur” ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Söz konusu araçla polis ekipleri arasında bir kovalamaca yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaklaşık 10 metre süren kovalama sonunda kaçan araç polis aracına çarparak kaza yaptı.

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Kaza sebebiyle yaralanma yaşanmazken 2 araçta da maddi hasar oluştu. Kaçan aracın içinde bulunan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aracın sürücüsü H.Ç.’nin ehliyetinin bulunmadığı anlaşıldı. Şahsa toplamda 62 bin 667 lira para cezası kesildi.
Olay yerinde bulunan muhabirin, H.Ç.’ye neden kaçtığını sorması üzerine sürücü, “Ehliyetim yok diye kaçtım” ifadesini kullandı.

Polislerin yaptığı incelemelerin ardından araç, çekici yardımıyla yedi emin otoparkına götürüldü.

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