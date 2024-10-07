Dur ihtarına uymadı, polise çarpıp kaçtı! Polis ağır yaralandı

Ağır yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aktarılan bilgilere göre, merkez Aydınkonak Mahallesi Körük Kavşağı'nda asayiş uygulaması yapan ekipler, şüpheli bir aracı durdurmak için dur ihtarında bulundu. İhtarına uymayan araç sürücüsü, motosikletli polise çarptıktan sonra kaçtı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan polis memuru ağır yaralandı.

Ağır yaralanan polis, olay yerine ulaşın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.