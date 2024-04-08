Dur ihtarına uymadı. Uyuşturucu ile yakalandı

Denizli’de Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 07 Nisan 2024 Pazar günü yapılan uygulama noktasında polislerin dur ihtarına uymayan ve uygulama noktasından aracı ile kaçan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Araçla yakalanan 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalar sonucunda, 35 adet yeşil reçeteye tabi hap, 1,3 gram esrar maddesi, 0,9 gram metamfetamin adlı uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alınıp, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca 1 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.