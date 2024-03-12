"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, çarptığı polisi metrelerce sürükledi

Nevşehir’de 2000 Evler Mahallesi’nde Memiş K., idaresindeki otomobille karayolları uygulama noktasına geldi.

Burada polislerin "dur" ihtarına uymayan Memiş K., gaza basarak uygulama noktasından hızla kaçtı.

Kaçan sürücü görevdeki çarptığı bir polis memurunu da metrelerce sürükledi.

Yaralanan polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Olaya karışan araç, Mustafa Paslanmaz Caddesi’nde terk edilmiş halde bulundu.

Çevrede yapılan araştırmalar sonucu alkollü olduğu ortaya çıkan Memiş K. ile bir kişi daha yakalanarak gözaltına aldı.

Araç ise trafikten men edilerek çekici vasıtası ile yedi emin otoparkına kaldırıldı.