"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, çarptığı polisi metrelerce sürükledi

Kaynak: İHA
"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, çarptığı polisi metrelerce sürükledi
Nevşehir’de "dur" ihtarına uymayan bir sürücü, uygulama yapan trafik polisine çarparak kaçtı.

Nevşehir’de 2000 Evler Mahallesi’nde Memiş K., idaresindeki otomobille karayolları uygulama noktasına geldi.

Burada polislerin "dur" ihtarına uymayan Memiş K., gaza basarak uygulama noktasından hızla kaçtı.

Kaçan sürücü görevdeki çarptığı bir polis memurunu da metrelerce sürükledi.

Yaralanan polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Olaya karışan araç, Mustafa Paslanmaz Caddesi’nde terk edilmiş halde bulundu.

Çevrede yapılan araştırmalar sonucu alkollü olduğu ortaya çıkan Memiş K. ile bir kişi daha yakalanarak gözaltına aldı.

Araç ise trafikten men edilerek çekici vasıtası ile yedi emin otoparkına kaldırıldı.

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