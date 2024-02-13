‘Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücüye ceza yağdı

Kaynak: DHA
‘Dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücüye ceza yağdı
Çorum’da ‘dur’ ihtarına uymayıp, otomobili ile kaçan alkollü sürücü S.B.'ye 12 bin 593 TL ceza uygulandı.

Polis, dün akşam saatlerinde Gazi Caddesi’nde seyreden 34 DRR 546 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak aracı kullanan S.B. ‘dur’ ihtarına uymayıp, kaçtı. Polisler, peşine düştükleri aracı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durdurdu. Sürücünün 1,56 promil alkollü olduğu tespit edildi. S.B.'ye ‘alkollü araç kullanmak’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ ve 'kırmızı ışık ihlali’nden 12 bin 593 TL ceza kesildi.

Otomobil otoparka çekilirken, araçtaki 2 kişi ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

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