Dur ihtarına uymayan araçtan öyle bir şey çıktı ki... Polisler gözlerine inanamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dur ihtarına uymayan araçtan öyle bir şey çıktı ki... Polisler gözlerine inanamadı

Adana'da dur ihtarına uymayan ve terk edilmiş halde bulunan araçtan çalıntı dana çıktı.

Adana'nın Feke ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan araçta çalıntı dana bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yeşil Düşmüş Mahallesi polis uygulama noktasında gerçekleşti.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü aracıyla kaçmaya başladı, ekipler kaçan aracı takibe aldı.

Yaşanan kovalamacada sürücü ve araçta bulunan iki kişi aracı terk ederek ormanlık alanda izlerini kaybettirmeye çalıştı. Polisin sıkı takibi sonucu; Ö.B. (43), F.B. (25) ve H.Y. (19) ormanlık alanda yakalanarak gözetim altına alındı.

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Terk edilen araçta yapılan aramada ise canlı bir dana bulundu. Yapılan araştırmada dananın küpesinin çıkartıldığı ve çalıntı olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin sorgulaması sürüyor.

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