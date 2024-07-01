‘Dur’ ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı; 1 kişi yaralandı, 2 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
‘Dur’ ihtarına uymayan otomobile polis ateş açtı; 1 kişi yaralandı, 2 gözaltı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulama noktasında 'Dur' ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonucu ateş açılmasıyla yaralandı.

Kovalamaca esnasında yakalanan 2 şüpheli ise hastaneye götürülen yaralılarını ziyaret ederken polis tarafından yakalandı. Polis aracında yapılan aramada ise büyük miktarda para ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesi D-100 karayolu üzerinde öğleden sonra saat 17.00 sıralarında uygulama noktası oluşturdu. 41 ANJ 336 plakalı otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamaca sırasında bir polis memuru şüphelilerin aracına ateş açtı ve arka koltukta oturan Y.E.A. (28) isabet alan kurşunla yaralandı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, sürücü ve bir diğer yolcu ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yakalandı. Polis tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan ateş açan polis memuru ise soruşturma devam ediyor. Araçta yapılan aramada ise büyük miktarda para ele geçirildi ve araç İl Emniyet Müdürlüğü’ne çekici yardımıyla götürüldü.

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