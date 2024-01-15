‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüye 74 bin 767 lira ceza kesildi

Çorum Küçük Sanayi Sitesi'nde meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 19 ACB 548 plakalı otomobil, uygulama noktasından kaçmak istedi.

Gülabibey Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde ters yöne giren sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanırken, yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Sürücü ve araçta bulunan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücüye, ters yöne girmekten, spin atmaktan ve "dur" ihtarına uymamaktan toplamda 74 bin 767 lira idari para cezası uygulandı.