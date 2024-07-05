'Dur' ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
'Dur' ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü tutuklandı

İstanbul Ümraniye'de, polisin "Dur" komutuna uymayıp kaçmaya çalışan bir şüpheli, durdurulmaya çalışılan polis memuruna çarparak onun metrelerce sürüklenmesine sebep oldu. Kısa sürede yakalanan sürücünün, iki farklı suçtan aranmakta olduğu ve 20 yıl 39 ay 50 gün hüküm giymiş olduğu belirlendi. Şüpheli Y.K., tutuklanarak hapse gönderildi.

Olay, 3 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00 civarında Cemil Meriç Mahallesi Yeşildere Caddesi'nde gerçekleşti. Denetim yapan polisler, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Ancak, polisin "Dur" komutuna uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Polis memuru, kaçan sürücüyü durdurmak isterken, sürücünün gaz pedalına basmasıyla yere düşüp yaralandı. Yerde sürüklenen polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis memurunun yere düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Araç, mahalle sakinlerinden birinin ifadesine göre, 50 metre ileride terk edilmiş olarak bulundu. "Neden durdurulduğunu bilmiyoruz. Şüphelinin neden arandığını da bilmiyoruz. Ancak polis memuru, 50 metre boyunca ciddi bir mücadele verdi ve sonunda kaldırıma fırlatıldı. Karşıdan gelen bir aracın hızını kesmesiyle şüpheli kaçtı. Polis memuru, esnaf ve mahalle sakinleri tarafından hemen yardım alındı," dedi mahalle sakini. Şüpheli araç, Cemil Meriç Mahallesi'nde bir sokakta terk edilmiş halde bulundu. Kimlikleri belirlenen şüpheliler Y.K. ve S.D., bir markette yakalandı. Mahalle sakini Yusuf Çetin, "Pazarın başında denetim yapan polisler vardı. Bir araç hızla hareket etti ve polis memuru kapıya tutundu. Aracın hızlanmasıyla polis memuru 15-20 saniye boyunca sürüklendi," diye anlattı.

Y.K.'nin iki farklı suçtan arandığı ve 20 yıl 39 ay 50 gün hapis cezasına çarptırıldığı tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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