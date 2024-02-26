Duraktaki bulunan çanta fünye ile patlatıldı. İçinden kıyafet çıktı

Kaynak: DHA
Duraktaki bulunan çanta fünye ile patlatıldı. İçinden kıyafet çıktı
Ordu’da otobüs durağına bırakılan çanta, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı. Patlatılan çantadan kıyafet ile kişisel eşyalar çıktı.

Ordu’nun Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Atatürk Bulvarı’nda otobüs durağında sahipsiz bir çanta bulundu. Çantayı gören vatandaşlar polise haber verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak önlem aldı.

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ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI

Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çantadan kıyafet ve kişisel eşya çıktı. Ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. Polis ekipleri çantanın sahibinin tespit edilmesi için inceleme başlattı.

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