Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Duran Kalkan, çözüm sürecinin birinci aşamasının tamamlandığını ve "ikinci aşamaya geçme yönünde bir çaba" olduğunu söyledi. Verdiği bir röportajda Kalkan, "Birinci aşama, ikinci aşamaya geçiş için gerekli pratik-askeri durumun yaratılmasıydı. Bu yapılanlar tamamen bunu gerçekleştirdi" dedi.

Kalkan, bu adımların ardından "sürecin hukuki ve siyasi boyutuna geçilmesi için herhangi bir engel kalmadığını" ifade etti.

NEDİR BU İKİNCİ AŞAMA?

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci aşamayı, "sorunların çözümü için gerekli hukuki adımların atılması, demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması" olarak tanımladığını aktaran Kalkan, sürecin ilerlemesi için "Öcalan'ın durumunun değiştirilmesi gerektiğini" öne sürdü.

Kalkan AKP ve MHP kanadından gelen olumlu açıklamalara rağmen "pratikte bir adım atılmadığını" iddia etti. Kalkan, "Bizim yaptıklarımız karşısında MHP ve AKP liderliği olumlu açıklamalar yaptılar, memnuniyet belirttiler. Çok iyi ama her zamanki gibi... Sadece o kadar. Pratik yok" dedi.

Kalkan ayrıca, Meclis'te kurulan komisyonun da Öcalan ile görüşmediğini ve "etkisiz kaldığını" öne sürdü. Kalkan, bu sürecin bir tercih değil, "zorunluluk" olduğunun vurguladı; "Ya bu sürecin getireceği barış ve demokratikleşmedir ya da felakettir. Bu sürecin başarısı dışında Kürtlerin, Türkiye’nin özgür ve demokratik bir geleceği yok" diye konuştu.