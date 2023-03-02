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Kevin Durant Suns ile ilk maçında galip geldi

NBA'de Phoneix Suns, Charlotte Hornets'i mağlup etti.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 22:33
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Durant'lı Suns Hornets karşısında galip

Kevin Durant Suns ile ilk maçında galip geldi
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NBA’de takas döneminde Kevin Durant’i kadrosuna katarak beklentileri yükselten Phoenix Suns, Charlotte Hornets deplasmanındaydı.

DURANT İLE SUNS KAZANDI
Durant’in sakatlığının ardından ilk kez Suns forması giydiği maçtan deplasman ekibi 91-105 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Suns, 63. maçında 34. kez kazanırken Hornets, 64. maçında 44. defa yenildi.

BOOKER SUNS'U GALİBİYETE TAŞIDI
Suns’ta Kevin Durant 23 sayı, 6 ribaund, 2 asist ile takımla ilk maçını tamamladı. Devin Booker 37 sayı, 6 ribaund ve 7 asist ile oynadı. 

KELLY MAĞLUBİYETE ENGEL OLAMADI
Hornets’ta Kelly Oubre Jr. 26 sayı, 9 ribaundve Terry Rozier ise 26 sayı, 6 ribaund ve 5 asist ile oynadı. 

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