Kevin Durant Suns ile ilk maçında galip geldi

NBA’de takas döneminde Kevin Durant’i kadrosuna katarak beklentileri yükselten Phoenix Suns, Charlotte Hornets deplasmanındaydı.

DURANT İLE SUNS KAZANDI

Durant’in sakatlığının ardından ilk kez Suns forması giydiği maçtan deplasman ekibi 91-105 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Suns, 63. maçında 34. kez kazanırken Hornets, 64. maçında 44. defa yenildi.

BOOKER SUNS'U GALİBİYETE TAŞIDI

Suns’ta Kevin Durant 23 sayı, 6 ribaund, 2 asist ile takımla ilk maçını tamamladı. Devin Booker 37 sayı, 6 ribaund ve 7 asist ile oynadı.

KELLY MAĞLUBİYETE ENGEL OLAMADI

Hornets’ta Kelly Oubre Jr. 26 sayı, 9 ribaundve Terry Rozier ise 26 sayı, 6 ribaund ve 5 asist ile oynadı.