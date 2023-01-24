Durdurulan araçta metamfetaminle yakalandı

İHA'da yer alan habere göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 141,57 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, sevk edildikleri adli makamlarca V.C. (35) isimli şüpheli şahıs tutuklandı.