Dursun Özbek 4 müjdeyi verdi

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Dursun Özbek 4 müjdeyi verdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarlara müjdeyi verdi. Özbek, sözleşmesi biten 4 futbolcuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek RAMS Park’ta yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DURSUN ÖZBEK'TEN 4 MÜJDE

Sözleşmesi yenilenecek futbolcular hakkında konuşan Özbek, “Muslera, Kerem, Barış ve Torreira’nın sözleşmelerinin hepsini yenileniyor. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalarımız sonuçlandı. Özellikle Muslera ile bizzat ben görüştüm. Onlar da Galatasaray’a hizmet etmekten son derece memnunlar. Galatasaray da onların başarılı performansını değerlendirmek durumundadır. Muslera ile 1+1 yıllık anlaşma yapacağız" diye konuştu.

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