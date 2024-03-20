Dursun Özbek 4 müjdeyi verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek RAMS Park’ta yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



DURSUN ÖZBEK'TEN 4 MÜJDE

Sözleşmesi yenilenecek futbolcular hakkında konuşan Özbek, “Muslera, Kerem, Barış ve Torreira’nın sözleşmelerinin hepsini yenileniyor. Dolayısıyla bununla ilgili çalışmalarımız sonuçlandı. Özellikle Muslera ile bizzat ben görüştüm. Onlar da Galatasaray’a hizmet etmekten son derece memnunlar. Galatasaray da onların başarılı performansını değerlendirmek durumundadır. Muslera ile 1+1 yıllık anlaşma yapacağız" diye konuştu.