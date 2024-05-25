Dursun Özbek mi Süheyl Batum mu? Galatasaray'da seçim günü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Dursun Özbek mi Süheyl Batum mu? Galatasaray'da seçim günü

Galatasaray Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul bugün yapılıyor. Dursun Özbek'le Süheyl Batum başkanlık için yarışacak.

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu bugün yapılıyor.

Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak genel kurulda yaklaşık 10 bin üye oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

Saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek ve oyların sayımına geçilecek.

Genel kurulda mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Adayların listeleri şöyle:

Dursun Özbek:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Süheyl Batum:

Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

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