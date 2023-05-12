Dursun Özbek muhabire talimat verdi: Yarın bunu yazacaksın. Göreceğim

Basın toplantısında Özbek'e soru sormak için mikrofonu alan Milliyet muhabiri Nevzat Dindar, Galatasaray Başkanı'nın sinirli tepkisiyle karşılaştı.
Dindar Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Icardi'nin bonservisiyle ilgili durumu sormak isterken ortam bir anda gerildi.
Dindar'ın sorusuna tepki gösteren Özbek, "Neyini soracaksın Icardi'nin? Bugünkü toplantının konusu deprem felaketine uğramış bölgenin yaralarının sarılması. Özellikle sana söylüyorum, sayfanda en büyük yeri bunun için ayıracaksın. Yarın göreceğiz." yanıtını verdi.