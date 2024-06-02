Dursun Özbek: Önümüzdeki sene 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kutlayacağız

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de elde ettiği 24. şampiyonluğunu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen görkemli bir etkinlikle kutladı. Crowne Plaza'da gerçekleşen ve Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından organize edilen kutlama, coşkulu anlara sahne oldu.

Kutlama etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, şampiyonluğun önemini vurguladı. Özbek, "Alışılmış bir şey vardı, o da 'Mayıslar Galatasaray’ındır' sözü bu sene de yerine getirildi. Önümüzdeki sene de yerine gelecek" diyerek taraftarlara umut verdi.

Dursun Özbek, başarının ardındaki en önemli faktörün taraftarların desteği olduğunu ifade etti. "Başarıya bizi götüren en değerli şey taraftarlarımızdı. Her maçı içeride 50 bin kişiyle oynadık" diyen Özbek, genel kurul üyelerinin güveninin ve camianın bütünlüğünün de büyük rol oynadığını belirtti. Özbek, Galatasaray camiasının son iki yılda eski tartışmaları geride bıraktığını ve sevgi ve barış iklimi oluşturduklarını söyledi.

Özbek, Galatasaray’ın sürdürülebilir başarıyı hedeflediğini vurgulayarak, kulübün önümüzdeki 25-30 yılını planladıklarını kaydetti. "Galatasaray, finansal itibariyle ve sportif yapısı itibariyle önümüzdeki dönemin hazırlıkları içinde. 24 şampiyonluğumuz Galatasaray'a hayırlı olsun diyorum. Geçen sene size söz verdiğim gibi önümüzdeki sene Mayıs ayında veya Haziran’ın başında da 25 şampiyonluğumuzu ve 5. yıldızı kutlamak üzere burada olacağız." diyen Özbek, rakiplerin de bu başarıyı örnek alarak benzer projeler geliştirdiğini ifade etti.