Dursun Özbek Şanlıurfa'da şov yaptı. Fenerbahçeliler bile etrafını sardı

Kaynak: Haber Merkezi
Dursun Özbek Şanlıurfa'da şov yaptı. Fenerbahçeliler bile etrafını sardı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa maçı için gittiği Şanlıurfa'da yoğun ilgi gördü.

Fenerbahçe'nin protesto ederek U19 takımını gönderme kararı aldığı Süper Kupa maçı öncesi Galatasaray yönetimi tam kadro halinde Şanlıurfa'ya çıkarma yaptı.

Başkan Dursun Özbek ve ekibi; sokaklarda dolaştı esnaf ziyaretinde bulurdu.

Şanlıurfa halkının yoğun ilgi göstediği Dursun Özbek'in etrafını Fenerbahçeli taraftarlar da sardı.

Dursun Özbek; kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Fenerbahçeli taraftarları kırmadı, objektiflere poz verdi.

Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yayınlanan fotoğrafta, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve beraberindeki heyet, Turkcell Süper Kupa maçının oynanacağı Şanlıurfa’da ziyaretlerine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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